Американская селебрити Ким Кардашьян не смогла сдержать восторг после того, как увидела Эрлинга Холанда.

Кардашьян и Холанд – амбассадоры Dolce & Gabbana. Знаменитости летом встретились на событии, организованном брендом.

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Ким в интервью GQ Sport поделилась своими впечатлениями:

"Я была в Италии, увидела Эрлинга Холанда и оху*ла. Потому что знаю, что мой сын был бы просто в восторге. Футбол – его тема.

Ну, и я, как эти лузеры, прямо там набираю по FaceTime сына и кричу: "Сейнт, ты не поверишь, на кого я только что наткнулась!"

Говорю с ним и такая думаю: "Я превращаюсь в тех неудачников, превращаюсь в тех неудачников... Сорри."