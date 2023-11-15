"Увидела Холанда и оху*ла", – Ким Кардашьян поделилась эмоциями от встречи со звездой АПЛ
17:01 - Читати українською
Американская селебрити Ким Кардашьян не смогла сдержать восторг после того, как увидела Эрлинга Холанда.
Кардашьян и Холанд – амбассадоры Dolce & Gabbana. Знаменитости летом встретились на событии, организованном брендом.
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Ким в интервью GQ Sport поделилась своими впечатлениями:
"Я была в Италии, увидела Эрлинга Холанда и оху*ла. Потому что знаю, что мой сын был бы просто в восторге. Футбол – его тема.
Ну, и я, как эти лузеры, прямо там набираю по FaceTime сына и кричу: "Сейнт, ты не поверишь, на кого я только что наткнулась!"
Говорю с ним и такая думаю: "Я превращаюсь в тех неудачников, превращаюсь в тех неудачников... Сорри."
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