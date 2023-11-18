Норвезький форвард Ерлінг Холанд ризикує не зіграти в одному з найважливіших матчів сезону.

"На жаль, я мушу пропустити сьогоднішню гру проти Шотландії. Бажаю хлопцям перемоги. Тепер відновлення, постараюся повернутися якнайшвидше", – написав у Twitter (X) сам Холанд.

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Ерлінг отримав пошкодження у матчі з Фарерами. Лікар збірної Норвегії повідомив, що травма не важка, але форвард відчуває біль. Норвегія вже втратила шанси вийти на Євро-2024, тому лідером вирішили не ризикувати.

Холанд також під питанням на суперматч Манчестер Сіті – Ліверпуль, який відбудеться в рамках АПЛ 25 листопада о 14:30 за київським часом. Сіті очолює таблицю АПЛ, а Ліверпуль йде другим з одним очком відставання. У Ерлінга 17 голів і 4 асисти в цьому сезоні.

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