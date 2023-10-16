Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года в десяти немецких городах. Всего в турнире примут участие 24 сборных. Большинство квалифицируются через отборочный турнир, а последние места будут разыграны в плей-офф Лиги наций.

Участники Евро:

Германия (хозяйка)

Бельгия

Франция

Португалия

Испания

Шотландия

Турция