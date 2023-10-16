Евро-2024: участники финальной части
10:23 - Читати українською
7 команд гарантировали себе участие на чемпионате Европы следующим летом.
Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года в десяти немецких городах. Всего в турнире примут участие 24 сборных. Большинство квалифицируются через отборочный турнир, а последние места будут разыграны в плей-офф Лиги наций.
Участники Евро:
Германия (хозяйка)
Бельгия
Франция
Португалия
Испания
Шотландия
Турция
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