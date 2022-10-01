Холанд потрясен прорицательными способностями Гвардиолы: "Я не понимаю, как это возможно!"
06:00 - Читати українською
Нападающий Ман Сити Эрлинг Холанд в восторге от своего нового тренера.
"Гвардиола просто помешан на футболе. К примеру, за день до игры он говорит нам, что произойдет, а на следующий день именно это и происходит.
Ливерпуль был лидером в борьбе за Холанда, но в решающий момент выпал даже из топ-3 из-за критериев норвежца
Это безумие! Иногда я не понимаю, как это возможно. Он сумасшедший, когда дело доходит до футбола. Футбологолик, если это можно так назвать!" – цитирует Холанда Goal.
Напомним, норвежец только этим летом присоединился к Ман Сити и сразу начал демонстрировать класс – 14 голов в 10 матчах.
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