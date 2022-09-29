Нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд использовал собственную систему начисления очков для выбора следующего клуба, когда находился ещё в Дортмунде.

Эрлинг Холанд мог бы играть за Ливерпуль / фото из открытых источников

В документальном фильме "Холанд: большое решение" отец форварда Манчестер Сити Альфи Холанд рассказал, что придумал вместе с сыном систему начисления очков, основанную на таких критериях, как необходимость клубу покупать чистого девятого номера, стиль игры команды, история клуба и вместимость стадиона. Об этом говорится в материале Liverpool Echo.

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Несмотря на то, что ещё в феврале 2022 года Ливерпуль считался фаворитом в борьбе за Холанда, мерсисайдский клуб не попал даже в итоговую четвёрку по системе самого футболиста.

"В нашем списке Манчестер Сити стал лучшей командой. Бавария заняла второе место, а Реал – третье. На четвертом месте оказался ПСЖ. На пятое место можно поставить сразу три клуба: Ливерпуль, Челси и Барселону. Думаю, два первых клуба со всеми остальными разделил всего лишь один балл", – отметил Альфи Холанд.

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