Вратари

Формальную "золотую перчатку" турнира вручаем Одиссеасу Влаходимосу, который единственный может похвастаться 4 "сухими" матчами. Правда, успех голкипера греков объясняется и слабостью дивизиона С.

Большая группа вратарей имеет по 3 "сухих" матча. Среди них наш Андрей Лунин, так и не пропустивший за все свои 270 минут в Лиге наций. Украинцу из Реала пришлось делать 9 сэйвов, но до лидера далеко. Джанлуиджи Доннарумме удалось 27 раз спасти Италию, и этого хватало также на 3 "сухих" матча. Кстати, все это в дивизионе А.

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Ассистенты

Больше всех результативных передач партнерам раздали Душан Тадич и Никушор Банку – по 4. Если присутствие звезды сербов в таких номинациях не удивляет, то 30-летний защитник румын стал настоящим открытием турнира. Правда, это не спасло его команду от вылета из дивизиона В.

Бомбардиры

Эрлинг Холанд хотел забрать очередную индивидуальную награду, но в его планы вмешался Александар Митрович. В последнем туре их сборные проводили очный матч, и победу одержали сербы (2:0). Митрович забил второй мяч, позволивший ему догнать Холанда в борьбе за "золотую бутсу" (по 6 голов), а Сербии забрать путевку в элиту Лиги наций.

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Гол+пас

Больше всех результативных действий собрали Хвича Кварацхелия и Ведат Мурики – по 5+3. В следующем сезоне вингеру Наполи следует готовиться к большему сопротивлению, ведь его Грузия поднялась в дивизион В. Косовар Мурики же будет иметь шанс еще раз пофеерить в дивизионе С – его сборная заняла лишь второе место группы.

Сборная Украины

Артем Добвик стал нашим лучшим бомбардиром, а также по системе гол+пас. Нападающий СК Днепр-1 трижды забил сам и однажды помог партнеру. Больше ассистов у Зубкова – 2+один гол.

Об успехах Андрея Лунина уже упоминали. В 6 турах наша команда одержала 3 победы, 2 ничьи и однажды проиграла. Разница голов – 10:4. К сожалению, разгромное поражение от шотландцев оставляет нас в дивизионе В Лиги наций.

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