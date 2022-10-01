"Гвардіола просто схиблений на футболі. Наприклад, за день до гри він каже нам, що станеться, а наступного дня саме це і відбувається.

Ліверпуль був лідером у боротьбі за Холанда, але у вирішальний момент випав навіть із топ-3 через критерії норвежця

Це божевілля! Іноді я не розумію, як це можливо. Він божевільний, коли справа доходить до футболу. Футбологолік, якщо це можна так назвати!" – цитує Холанда Goal.

Нагадаємо, норвежець лише цього літа приєднався до Ман Сіті і відразу почав демонструвати клас – 14 голів у 10 матчах.

Холанд поділився "золотим бутсом", хто найкращий в України, Лунін серед топ-кіперів – індивідуальні підсумки Ліги націй