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Холанд допоможе Йовічу врятувати свою кар'єру в Реалі

11:14 340 Читать на русском
Холанд допоможе Йовічу врятувати свою кар'єру в Реалі
Лука Йовіч / Getty images

Форвард мадридського Реала та збірної Сербії Лука Йовіч отримає можливість підтвердити свій рівень у Мадриді.

Майбутнє серба в Королівському клубі було туманним, оскільки "вершкові" хотіли придбати на його позицію Ерлінга Холанда з дортмундської Боруссії. Однак, Лука залишиться в колективі ще на один сезон, оскільки Реал відклав перехід норвежця до 2021 року, повідомляє AS.

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Відзначається, що сам Йовіч рішуче налаштований довести свою здатність виступати на найвищому рівні, а Реал готовий надати йому таку можливість. Наразі футболіст перебуває в клубному лазареті через травму, яка залишить форварда поза грою на три місяці. Раніше повідомлялося, що він впав з тераси свого будинку і ледве вижив.

Нагадаємо, Йовіч перейшов у Реал влітку минулого року з Айнтрахта за 60 млн євро. У нинішньому сезоні форвард провів 15 матчів в чемпіонаті Іспанії, в яких забив 2 голи і віддав 1 результативну передачу.

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Іспанія Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Реал Мадрид Реал Мадрид Лука Йовіч Лука Йовіч Ерлінг Холанд Ерлінг Холанд
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