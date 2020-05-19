Несподіваний герой Дортмунда, вуса Кімміха, косоокі "бики" та мертві "музиканти" – Бундесліга зачарувала світ

Німеччина подарувала довгоочікуваний вікенд класного футболу. Зухвала Герта з найкращим голом туру, наступник Хаверца, секретна зброя Вольфсбурга та ще багато цікавого – в нашому матеріалі.

Брандт – MVP Рурського дербі, Шуберт і Вагнер сфальшивили

Дортмунд без шансів розбив принципового суперника. Порожній Вестфаленштадіон збентежив лише глядачів – господарі як грою, так і поведінкою вдали, що "жовта стіна" на місці. Лазарет Борусії переповнений, але на полі знайшлося достатньо героїв. Холанд виграв багато боротьби та забив символічний перший гол після паузи, розкішний матч на флангах провели Геррейро та Хакімі, Азар змусив забути про Санчо та Рейну.

А затьмарив їх усіх Юліан Брандт. Які відкривання, які передачі, яке відчуття опонентів. Маестро. Найкращий гравець вікенду. Юліан ніби не був на карантині. Всі 4 результативні атаки пройшли через нього (2 гольові паси, 2 передгольові). Виграв найбільше єдиноборств, віддав найбільше передач у фінальну третину. Всі чекали Брандта на позиції центрхава, однак рішення Люсьєна Фавра не розчарувало.

Шальке? Девід Вагнер підставив команду суїцидальним планом з персональним пресингом, до якого футболісти були фізично не готові (не дивно, що Шальке першим у Бундеслізі провів 5 замін). Навряд чи хтось взагалі помітив "кнаппен" на полі. Хоча Маркус Шуберт вперто намагався нагадати про себе... грубими помилками. Вдалося – тотальна критика та запитання, наскільки правильно маринувати "зрадника" Нюбеля.

Рурське дербі відповіло на важливі запитання. Борусія продовжує боротьбу за чемпіонство, здобувши 800-ту перемогу в історії Бундесліги. Шальке заслужено сповзає в середину пелотону – загальний рахунок 2:19 за останні 8 матчів чемпіонату. Похвала Девіда Вагнера поступово змінюється на критику.

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У Берліні виблискували лише вуса Кімміха

Баварії карантин явно не пішов на користь. Потужний злагоджений механізм розвалився на поодинокі несправні деталі. У мюнхенців збився приціл і зникло взаєморозуміння – точність пасів у поєдинку з Уніоном впала до 83%. Лєвандовскі в 5-му сезоні поспіль забив 40 голів, але не вразив – навіть Павар частіше за нього стріляв по воротах. Що б робила Баварія, якби не фейли екс-захисника "золотої" Борусії Невена Суботіча?

Kimmich looks like a 70's pornstar pic.twitter.com/L9SfzymifR — Troll F̶o̶o̶t̶b̶a̶l̶l̶ Bundesliga (@TrollFootball) May 17, 2020

Моменти виникали хіба що після підключень Девіса та стандартів Кімміха. Йозуа взагалі став найбільш обговорюваним персонажем матчу – він відростив кошмарні вуса, з якими нагадує порноактора 70-х. Поборотися з ним за хайп вирішив Томас Мюллєр, який після заміни подякував тренеру копняком – жодних претензій, дотримання дистанції.

Мюллєр, до речі, сказав після гри важливі слова: "Ми мали перевагу, адже атмосфера стадіону Уніона зазвичай робить різницю". Господарі дали дуже гідний бій чемпіону, трішки більше удачі – можна було б зачепитися за очки. Окрім удачі, забракло шалених трибун Альтен Фьорстерай. Матч пройшов під красивий акомпанемент берлінських пташок. Баварія зберегла 4 очки гандикапу перед Дортмундом. У боротьбі за титул не все так однозначно.

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РБ зробив майже все для перемоги, але ледь не програв

А от Лейпциг від чемпіонських перегонів відсторонився (мінус 7 до Баварії). Легкий календар нічого не означає, коли програєш самому собі. Команда Юліана Нагельсманна домінувала над Фрайбургом, добре рухалася, створювала моменти та могла не раз забивати в стартові пів години. По перерві тренер вперше за довгий час перейшов на 4-2-2-2 – інтенсивність зросла, але голів все одно не було.

Реалізація – хронічна проблема Лейпцига. "Бики" розбігаються на мулету, але просто пролітають мимо. Скільки разів промахнувся Поульсен, як гостей пробачив Лукман, де точність Нкунку та Вернера? Тімо був дуже корисним у підіграванні, тому навряд чи розчарував Клоппа, але важливу перемогу для команди не здобув. Варто окремо похвалити Кевіна Кампля – він пропустив майже весь сезон через травму, а в суботу відмінно керував грою РБ.

Лейпциг двічі пропустив зі стандартів курйозні голи (теж звична історія для команди). Один з них все ж скасували через мікроскопічний офсайд. Попри втрачений м'яч на останніх хвилинах, Фрайбургу пощастило вивезти з Саксонії одне очко. Хороша оборона перед власним штрафним майданчиком, 7 вражаючих сейвів Шволова – це чудово, але попереду підопічні Крістіана Штрайха з гри не створили нічого.

Гладбах розривав, Франкфурт веселив

Борусія М скористалася ситуацією за 36 секунд – забила супершвидкий м'яч Айнтрахту та застрибнула на п'єдестал Бундесліги. Французька пара форвардів Плеа-Тюрам вкотре довела свою ефективність, оформивши по голу на старті зустрічі. Компліментів заслуговує Бенсебайні, який стає дедалі важливішим у структурі Гладбаха. Марко Розе знову прекрасно підготувався до суперника, а фізіотерапевти підвели команду до рестарту Бундесліги в належному стані.

Футболу Аді Хюттера потрібна ідеальна фізична готовність гравців. Після карантину її немає, тому Айнтрахт виглядав убого. Костіч кросами намагався щось придумати – безрезультатно. Зате "орли" повеселили всіх. Сілва вирішив надурити візаві фейковою запискою, а Хінтереггер шокував дивовижним сейвом. Типовий Мартін: грамотно відіграти в обороні, не виглядати клоуном під час першого пропущеного – це не для нього; а врятувати порожні ворота від трьох суперників – будь ласка.

Хаверца перевершили, але він і в вус не дує

Байєр з легкістю впорався з Вердером у понеділок – 1:4. Бременці найпізніше розпочали тренування, отримали зайвий день на підготовку, але все одно зганьбилися. Карантин їм ніяк не допоміг – така ж безвольна гра, такий же прохідний двір в обороні. Леверкузен, граючись, відвантажив команді Кофельдта 4 м'ячі. Королями на полі були Діабі та Демірбай, а центральною фігурою став Кай Хаверц, який з позиції "фальшивої дев'ятки" двічі забив головою.

Хаверц у свої 20 років вивів Байєр на цей матч з капітанською пов'язкою. Кай – лідер команди, "посада" перспективного вундеркінда звільнилася. Ненадовго – проти Вердера за "аптекарів" зіграв Флоріан Вірц (17 років і 15 днів). Він став наймолодшим дебютантом в історії Байєра, побивши рекорд самого Хаверца. Вірц нервував, часто втрачав м'яч, але тренер дуже його хвалить. Кар'єрний шлях хлопчини вже набирає скандальних обрисів. Він перейшов у Леверкузен цієї зими з Кельна, хоча між клубами існує домовленість не "красти" один в одного талантів.

Найкращий гол вікенду та вагон везіння

Нарешті Герта пробилася в тренди завдяки грі, а не скандальним подіям у клубі. "Стара дама" на виїзді розгромила Хоффенхайм – всі три голи прийшли з лівого флангу за 16 хвилин. Кунья створив мінішедевр, а Ібішевіч, переживши ігнор Клінсманна, продовжив забивати – він єдиний, хто відзначається в Бундеслізі 14 років поспіль.

Берлінці в першому матчі під керівництвом Бруно Лаббадіа показали пристойну комбінаційну гру, однак варто визнати, що їм страшно пощастило. Хоффенхайм створив більше гольових нагод (2,79xG проти 1,55xG). Один тільки Баумгартнер мав 3 стовідсоткові шанси, мусили також забивати Байєр, Грілліч і Бебу.

Але Герта була б не Гертою, якби не викликала масовий фейспалм. Поки всі дотримуються строгих правил гігієни, зберігають дистанцію та строго стукаються ліктями, Берлін спокійно собі святкує голи у звичному режимі. Боята цілує Груїча, Ібішевіч харкає на кожному кроці, Кунья смокче палець. Скандал з Калу нікого нічому не навчив. Унікальний клуб. Щоправда, цього разу їх ніхто не покарає – обмеження мають рекомендаційний характер.

Фортуна відвернулася від Фортуни. Уве Рьослєр продовжив відродження Дюссельдорфа. Його команда ганяла Падерборн весь матч. Фортуна дивом не виграла, обстрілявши стійки та поперечини. Каркас воріт 4(!) рази рятував суперника. Неоспіваним героєм матчу став Валон Беріша: 3 удари + 4 ключові передачі. Така Фортуна не повинна вилітати – до рятівного місця ще чотири пункти.

Карнавальна в усіх сенсах нічия. Майнц і Кельн виправдали свій статус карнавальних клубів, зігравши найяскравіший матч туру. Спершу "козли" без свого символу (Хеннес IX, які й інші тварини, не потрапив на стадіон через санітарні норми) оформили комфортну перевагу. Знову божив Марк Ут – заробив і реалізував пенальті, віддав передгольовий пас. Потім Майнц створив камбек: посланець Клоппа Авонії скоротив відставання, а Кунде Малонг з центру поля ножем пролетів крізь кельнське захисне масло та зрівняв рахунок. 2:2 – яскраво та цікаво. А фанати Кельна прикрасили трибуну власними футболками.

We asked #effzeh fans if they wanted to hand over their lucky scarf or kit to be placed in the stadium for the upcoming games.



It’s not the same as you being there and it never will be, but thank you ️️ pic.twitter.com/oRbXOKSerp — 1. FC Cologne (@fckoeln_en) May 17, 2020

Секретна зброя суперника Шахтаря. Вольфсбург виграв рівний матч з Аугсбургом завдяки резервним фулбекам. Пауло Отавіо та Кевін Мбабу отримують шанси через травми та слабку форму основних крайніх захисників. Отавіо виконав класний навіс Штеффену перед першим голом, а Мбабу геніальним рейдом обіграв трьох опонентів і викотив на порожні ворота Гінчеку перед другим. З початку лютого Вольфсбург програв тільки одну гру в усіх турнірах (Шахтарю) та став головним претендентом на єврокубкове шосте місце.

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Загальне враження

Бундесліга дуже важко сприймається без вболівальників. Як не старалися оператори уникати в трансляціях порожніх трибун – все одно виглядало сумно. Ніяк не вдавалося позбутися відчуття, що це контрольні передсезонні матчі. Однак радість від живого футболу переважала. Що стосується якості гри – за окремими винятками команди набрали нормальні кондиції та не розчарували.

Деякі фанати виступали різко проти відновлення чемпіонату без глядачів. "Наші гроші важливіші за ваше здоров'я. Бундесліга за будь-яку ціну". "Футбол хворий, якщо потрібно грати без вболівальників, щоб вижити". При цьому німецький футбол бив рекорди на телебаченні, збираючи величезну аудиторію навіть за кордоном.

У Німеччині дисципліновано підійшли до санітарних вимог: маски, інтерв'ю з двометровими мікрофонами в кульку, ретельна перевірка журналістів і працівників стадіону. Ризик проникнення вірусу зведений до мінімуму. Сподіваємося, футбольне свято триватиме.

Екскурс у другу Бундеслігу. Жоден з чотирьох лідерів цього вікенду не святкував. Армінія та Гамбург на 90+4 віддали перемоги, Штутгарт на 90+7 взагалі програв, а Хайденхайм розгромно влетів Бохуму. Армінія впевнено очолює таблицю, а два легендарні клуби поборються за пряме повернення в еліту. Борис Тащи вийшов на останні 5 хвилин за Санкт-Паулі, коли його команда вже забила переможний м'яч проблемному Нюрнбергу.

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