Форвард Манчестер Сити Эрлинг Холанд до сих пор находится в лазарете и не играет почти месяц.

Нападающий "горожан" травмировался накануне матча против Лутона. Он не выходил на поле с 6 декабря. Вероятнее всего, Эрлинг Холанд сможет присоединиться к своим партнерам лишь в январе.

Манчестер Сити рискует надолго потерять звезду – Гвардиола уже паникует

"Эрлинг чувствует себя лучше, но он не провел ни одной тренировки с нами. К сожалению, декабрь такой перегруженный, так много матчей. Январь тоже такой. Надеюсь, в январе он сможет вернуться на поле", – цитирует 90min Гвардиолу.

Напомним, Холанд страдает от реакции на костный стресс в стопе. Восстановление занимает больше времени, чем ожидалось.

В текущем сезоне норвежец сыграл за Манчестер Сити в 22 матчах. В активе Холанда 19 голов и пять результативных передач.

Команда Гвардиолы завершит 2023 календарный год матчем против Шеффилд Юнайтед. Игра запланирована на 30 декабря.

Старания Миколенко не спасли Эвертон от поражения Манчестер Сити – "горожане" вернулись в зону Лиги чемпионов