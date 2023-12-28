Форвард Манчестер Сіті Ерлінг Холанд досі перебуває в лазареті й не грає майже місяць.

Нападник "містян" травмувався напередодні матчу проти Лутона. Він не виходив на поле з 6 грудня. Найімовірніше, Ерлінг Холанд зможе приєднатися до своїх партнерів лише в січні.

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"Ерлінг почувається краще, але він не провів жодного тренування з нами. На жаль, грудень такий перевантажений, так багато матчів. Січень теж такий. Сподіваюся, у січні він зможе повернутися на поле", – цитує 90min Гвардіолу.

Нагадаємо, Холанд страждає від реакції на кістковий стрес у стопі. Відновлення забирає більше часу, ніж очікувалося.

У поточному сезоні норвежець зіграв за Манчестер Сіті у 22 матчах. В активі Холанда 19 голів та п'ять результативних передач.

Команда Гвардіоли завершить 2023 календарний рік матчем проти Шеффілд Юнайтед. Гра запланована на 30 грудня.

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