Защитник Манчестер Сити Джон Стоунз может снова выбыть на длительный срок из-за повреждения.

Эпизод произошел на 36-й минуте матча Эвертон – Манчестер Сити. Стоунз, пытаясь выбить мяч из-под Бету, упал и травмировал лодыжку. Самое обидное для "горожан" то, что эпизода могло и не случиться, если бы боковой арбитр поднял флажок раньше – нападающий Эвертона находился в офсайде.

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"Выглядит не очень хорошо, но посмотрим. Это его лодыжка", – приводит слова Гвардиолы Goal со ссылкой на Amazon Prime.

Следует добавить, что Стоунз пропустил 7 туров АПЛ из-за травмы бедра. В общем, англичанин провел за Манчестер Сити 13 матчей в текущем сезоне, в которых не отличался результативными действиями.

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