"Может ли Холанд подождать Барселону? Холанд может подождать всех. У нас нет предварительного соглашения ни с одним клубом. Мы будем искать лучший вариант, и я не исключаю еще одного года в Дортмунде, теоретически это все еще возможно.

Боруссия Д подтвердила интерес Реала к Холанду

Барселона всегда будет оставаться одним из самых больших клубов в мире, несмотря на ее нынешнюю ситуацию. Через 1-2 года они вернутся. Барселона имеет силу, чтобы заключить большие экономические сделки. Им понадобится всего 1-2 года, чтобы вернуться", – цитирует Райолу NOS.

Напомним, следующим летом в контракте Эрлинга Холанда с дортмундской Боруссией станет активной опция выкупа. Желающим выкупить норвежца придется заплатить всего 75 млн евро. В таких условиях ключевым станет выбор самого футболиста.

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