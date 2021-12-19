"Куда бы я ни пошел, все говорят вам о Холанде. Я знаю, что Реал очень заинтересован в нем. Я мог бы назвать еще 25 заинтересованных клубов. Может, он уйдет, а может, и останется. Несколько дней назад у меня был хороший разговор с Райолой. Мы дружелюбно побеседовали по телефону. У нас обязательно будет еще одна встреча в ближайшие несколько недель.

Реал продолжает интересоваться Холандом – переход может произойти раньше, чем планировалось

Основное внимание уделяется развитию Холанда. Как и в случае с Левандовски, я хотел бы однажды гордиться Эрлингом, когда тот выиграет Лигу чемпионов. Лично я считаю, что для него будет хорошо остаться в Бундеслиге подольше. Райола – умный мужчина, он знает, что делает", – цитирует Ватцке Bild.

Добавим, что Эрлинг провел 16 матчей за Борусию Д в текущем сезоне, забив 19 голов и отдал 5 результативных передач.

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