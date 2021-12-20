"Чи може Холанд зачекати на Барселону? Холанд може зачекати на всіх. У нас немає попередньої угоди з жодним клубом. Ми шукатимемо найкращий варіант, і я не виключаю ще одного року в Дортмунді, теоретично це все ще можливо.

Борусія Д підтвердила інтерес Реала до Холанда

Барселона завжди залишатиметься одним із найбільших клубів у світі, попри її нинішню ситуацію. Через 1-2 роки вони повернуться. Барселона має силу, щоб укласти великі економічні угоди. Їм знадобиться лише 1-2 роки, щоб повернутися", – цитує Райолу NOS.

Нагадаємо, наступного літа у контракті Ерлінга Холанда з дортмундською Борусією стане активна опція викупу. Охочим викупити норвежця доведеться заплатити лише 75 млн євро. За таких умов ключовим стане вибір самого футболіста.

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