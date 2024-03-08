Трент в интервью для FourFourTwo предположил, трофеи Ливерпуля, хоть их и меньше, имеют большую ценность: "Нам противостоит машина, созданная для побед – это самый простой способ описать Ман Сити и их организацию.

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Оглядываясь назад на эту эпоху, хотя они выиграли больше титулов, чем мы, и, вероятно, достигли большего успеха – наши трофеи будут значить больше для нас и наших фанов из-за финансовой ситуации в обоих клубах. То, как оба клуба построили свои команды, и то, как мы это сделали, вероятно, имеет большее значение для наших фанов".

За "горожан" сказал Эрлинг Холанд, который продемонстрировал, что является мастером не только перед воротами соперников, но и в словесных баталиях. "Трент может говорить сколько угодно... Я не знаю, почему он это делает, но я не против. Если он хочет так говорить, хорошо. Я в Ман Сити всего год и выиграл требл. Это было приятное чувство. Я не думаю, что оно ему знакомо", – цитирует Холанда City Xtra со ссылкой на Sky Sports.

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