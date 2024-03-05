Во вторник днём ​​Холанда спросили о "Золотом мяче", который недавно снова была вручена Лионелю Месси. "Я выиграл всё, но мне всего 23 года, поэтому я хочу выиграть всё снова. Месси – лучший игрок, который когда-либо играл, так что, возможно, ему следует завершить карьеру, чтобы кто-то другой мог считаться лучшим.

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Я очень счастлив здесь, в Манчестер Сити. Тренер, совет директоров, игроки – меня окружают замечательные люди. Никогда не знаешь, что произойдет завтра, но сейчас я могу утверждать, что счастлив. Люди говорят, что я хорошо забиваю голы, но [в дерби с МЮ] я запорол самый лучший шанс в мире, так что мне есть куда расти.

Копенгаген? Некоторые представители клуба хотели меня пригласить, но не все. Поэтому этого не произошло. Думаю, они жалеют", – цитирует Холанда Voetbal International.

Матч Манчестер Сити – Копенгаген состоится в среду, 6 марта. Первая встреча завершилась победой "горожан" со счётом 3:1.

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