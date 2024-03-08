Трент в інтерв'ю для FourFourTwo припустив, трофеї Ліверпуля, хоч їх і менше, мають більшу цінність: "Нам протистоїть машина, створена для перемог – це найпростіший спосіб описати Ман Сіті та їхню організацію.

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Озираючись назад на цю епоху, хоча вони виграли більше титулів, ніж ми, і, ймовірно, досягли більшого успіху – наші трофеї будуть означати більше для нас і наших фанів через фінансову ситуацію в обох клубах. Те, як обидва клуби збудували свої команди, і те, як ми це зробили, ймовірно, має більше значення для наших фанів".

За "містян" сказав Ерлінг Холанд, який продемонстрував, що є майстром не лише перед воротами суперників, а й у словесних баталіях. "Трент може говорити скільки завгодно... Я не знаю, чому він це робить, але я не проти. Якщо він хоче так казати, добре. Я в Ман Сіті лише рік і виграв требл. Це було приємне почуття. Я не думаю, що воно йому знайоме", – цитує Холанда City Xtra з посиланням на Sky Sports.

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