“Если бы все зависело от меня, то Мбаппе играл бы за Барсу. Когда ПСЖ заплатил нам 222 млн евро за Неймара, то мы имели деньги, чтобы подписать Килиана. Но совет директоров отдал предпочтение Дембеле. Я очень хотел Мбаппе, говорил с его отцом, и он бы перешел в Барсу. В определенный момент последнего дня трансферного окна я даже подумал, что он уже наш.

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Холанд также хочет играть в Испании. Нам нужно было заплатить Зальцбургу 20 миллионов евро и еще 20 миллионов его агенту Райоле. Тогда Эрлинг уже сделал себе имя. Были обсуждения, но Суарес еще оставался в команде, и тренерский штаб отказался от Холанда", – заявил Бордас в эфире El Chiringuito TV.

Напомним, Мбаппе стал суперзвездой в ПСЖ, а ближайшим летом может бесплатно достаться Реалу. Холанд еще больше раскрылся в Боруссии Д и сейчас колотит голы за Манчестер Сити. А вот Дембеле и Суарес не принесли много пользы Барсе в указанный период. Француз долго лечился, а прошлым летом сбежал в ПСЖ. Уругваец откровенно сдавал и затем перешел в Атлетико, которому помог стать чемпионом Испании.

Барселона строит скромные планы на лето – никакого Холанда, один-два новичка, потребность договариваться с Ман Сити и Мадридом