"Якби все залежало від мене, то Мбаппе грав би за Барсу. Коли ПСЖ заплатив нам 222 млн євро за Неймара, то ми мали гроші, щоб підписати Кіліана. Але рада директорів віддала перевагу Дембеле. Я дуже хотів Мбаппе, говорив з його батьком, і він би перейшов у Барсу. У певний момент останнього дня трансферного вікна я навіть подумав, що він вже наш.

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Холанд також хоче грати в Іспанії. Нам потрібно було заплатити Зальцбургу 20 мільйонів євро і ще 20 мільйонів його агенту Райолі. Тоді Ерлінг уже зробив собі ім'я. Були обговорення, але Суарес ще залишався в команді, і тренерський штаб відмовився від Холанда", – заявив Бордас у ефірі El Chiringuito TV.

Нагадаємо, Мбаппе став суперзіркою в ПСЖ, а найближчого літа може безкоштовно дістатися Реалу. Холанд ще більше розкрився в Борусії Д і зараз колотить голи за Ман Сіті. Натомість Дембеле та Суарес не принесли багато користі Барсі в зазначений період. Француз довго лікувався, а минулого літа втік у ПСЖ. Уругваєць відверто здавав та потім перейшов до Атлетіко, якому допоміг стати чемпіоном Іспанії.

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