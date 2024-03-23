“Просто мы не считаем это необходимым. Будут определенные косметические изменения. Я не вижу необходимости делать инвестиции, которые могут исказить то, что мы строим, то есть сбалансированную команду. Можем ли мы позволить себе игрока уровня Холанда? Вы путаете медийную звезду с тем, кто хорошо вписывается в команду. Будет одно или два подписания, которые усилят команду.

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Думаю, что Фелиш и Канселу продолжат выступать за нас. Я надеюсь, что Атлетико не будет возражать против того, чтобы Фелиш остался с нами. Думаю, что Сити тоже не будет против. У нас есть агент Жорже Мендеш, который занимается этим вопросом и знает о нашем намерении продолжать работу с игроками.

Сейчас я не могу говорить точно, потому что многое будет зависеть от сумм. Это могут быть полноценные трансферы или продление аренд с фиксированными условиями выкупа", – резюмировал Лапорта в интервью Mundo Deportivo.

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