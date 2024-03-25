“Во-первых, нужно внедрить ”технологию линии ворот“ по всему полю, чтобы вы всегда знали, когда мяч оказался за пределами. Что еще меня раздражает, так это вбрасывание.

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Бросайте мяч как угодно, это не имеет значения. Просто убедитесь, что вы держите мяч двумя руками. Я даже не знаю правил вбрасывания. Вероятно, если попробую вбросить мяч, то сделаю это неправильно. Для меня не имеет значения, как вы бросаете мяч – прямо, снизу, сверху или как-то еще. Я бы это изменил, главное – двумя руками.

Также вам нельзя "воровать" слишком много метров и секунд аутами. Должна быть четкая граница того, как далеко вы можете пройти и как долго держите мяч в руках. Думаю, что так будет и в будущем", – резюмировал Холанд в подкасте.

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