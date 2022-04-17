Холанд и его окружение взяли за правило скрывать детали о состоянии здоровья футболиста, сообщает Sport1. Отмечается, что форвард не хочет, чтобы за ним закрепилась слава травматического игрока, поскольку это может отразиться на дальнейших карьерных перспективах.

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После перерыва на международные матчи в конце марта Холанд вернулся в расположение Боруссии с травмой, но потребовал скрыть эту информацию от общественности. Похожая ситуация уже происходила в январе – тогда норвежец и его окружение не хотели, чтобы клуб публично сообщал о разрыве мышц бедра у игрока. Боруссия пошла навстречу.

К слову, в нынешнем сезоне Холанд уже трижды оказывался в клубном лазарете. Однако это не помешало ему забить 25 голов в 26 матчах, в которых он сыграл за Боруссию. Ожидается, что летом Эрлинг перейдет в другой клуб. Мино Райола пытается выторговать у потенциальных покупателей космические условия для футболиста и для себя.

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