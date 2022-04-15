Нападающий Боруссии Дортмунд определился со следующим этапом карьеры. Все идет к тому, что новым клубом Эрлинга Холанда станет Манчестер Сити.

Лидер и действующий чемпион Англии сумел выиграть борьбу за 21-летнего норвежца. По крайней мере, условия личного контракта Ман Сити и Холанд уже согласовали. Об этом утверждает журналист Николо Скира в Twitter.

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По его словам, соглашение будет рассчитано на 5 сезонов – до лета 2027-го. Холанд будет зарабатывать 30 млн евро ежегодно. Норвежец окончательно решил уйти из Борусии Д, цвет которой защищает с января 2020-го. При этом "горожане" заплатят за нападающего не так много – летом вступает в силу пункт контракта с клаусулой 75 млн евро, которую Ман Сити готов активировать.

Соответственно, Эрлинг может пойти по пути своего отца. Альф-Инге Холанд тоже защищал цвета Манчестер Сити с 2000-го по 2003 год.

Контракт Холанда с Боруссией действует до 30 июня 2024-го. В текущем сезоне форвард немало пропустил из-за травм, но все равно забил 23 гола в 25-ти матчах.

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