Холанд та його оточення взяли собі за правило приховувати деталі про стан здоров'я футболіста, повідомляє Sport1. Зазначається, що форвард не хоче, щоб за ним закріпилася слава травматичного гравця, оскільки це може вплинути на подальші кар'єрні перспективи.

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Після перерви на міжнародні матчі наприкінці березня Холанд повернувся в розташування Борусії з травмою, але зажадав приховати цю інформацію від громадськості. Схожа ситуація вже відбувалася у січні – тоді норвежець та його оточення не хотіли, щоб клуб публічно повідомляв про розрив м'язів стегна у гравця. Борусія пішла назустріч.

До слова, у нинішньому сезоні Холанд вже тричі опинявся у клубному лазареті. Однак це не завадило йому забити 25 голів у 26 матчах, у яких він зіграв за Борусію. Очікується, що влітку Ерлінг перейде в інший клуб. Міно Райола намагається виторгувати у потенційних покупців космічні умови для футболіста і для себе.

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