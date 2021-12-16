Нападающий Боруссии Д Эрлинг Холанд не прочь попробовать свои силы в Барселоне.

Барселона не отказывается от варианта с подписанием Холланда следующим летом, сообщает Sport.es. Норвежец также не прочь перебраться в "блаугранас", поскольку убежден, что будет главной звездой команды.

Лапорта тайно обсудил с Райолой потенциальные трансферы Холанда и Погба

В Барселоне убеждены, что финансовое состояние клуба должно улучшиться к лету 2022 года. Впрочем, трансфер может состояться только при одном условии – каталонцы должны получить путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Отметим, что Барселона занимает 8 место в турнирной таблице с 24 очками, отставая от четвертого Атлетико на 5 пунктов. Холанд в текущем сезоне провел 15 матчей, в которых забил 19 голов и отдал 5 ассистам.

"Мов скалка в дупі": кому довірився Кріш і хто розлютив Гвардіолу – 5 наймогутніших агентських імперій