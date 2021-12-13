Сегодня, 13 декабря, 59-летний менеджер в Турине провел тайную встречу с одиозным агентом Мино Райолой, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Райола назвал реальных претендентов на Холанда

Стороны говорили о потенциальных трансферах Эрлинга Холанда из Боруссии Дортмунд и Поля Погба из Манчестер Юнайтед. Также обсуждались и другие игроки, за которыми Барселона следит. Следует также заметить, что Лапорта имеет с Райолой отличные отношения уже не первый год.

Соглашение Погба с "красными дьяволами" завершит действие в конце текущего сезона. Контракт Холанда с "шмелями" рассчитан до 2024-го, но уже этим летом вступит в действие клаусула, которая составляет 75 млн евро.

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