Нападник Борусії Д Ерлінг Холанд не проти спробувати свої сили у Барселоні.

Барселона не відмовляється від варіанту з підписанням Холанда наступного літа, повідомляє Sport.es. Норвежець також не проти перебратись до "блаугранас", оскільки переконаний, що буде головною зіркою команди.

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У Барселоні переконані, що фінансовий стан клубу має покращитись до літа 2022 року. Втім, трансфер може відбутись лише за однієї умови – каталонці мають отримати путівку до Ліги чемпіонів на наступний сезон.

Зазначимо, що наразі Барселона посідає 8 місце у турнірній таблиці з 24 очками, відстаючи від четвертого Атлетіко на 5 пунктів. Холанд у поточному сезоні провів 15 матчів, у яких забив 19 голів та віддав 5 асистів.

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