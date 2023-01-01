На 44-й минуте игры Манчестер Сити – Эвертон мяч попал в стойку ворот "ирисок". Первым на подборе был Виталий Миколенко, который принял мяч и готовился начать атаку своей команды.

Арсенал удержал тяжелую победу над Брайтоном, оторвавшись от Ман Сити на семь очков – Зинченко начал голевую атаку

В этот момент в украинского защитника влетел Эрлинг Холанд. Лучший бомбардир АПЛ (21 гол) в грубом подкате сбил украинца, за что получил только желтую карточку. Миколенко остался лежать на газоне, но, к счастью, продолжил игру.

К слову, именно Эрлинг Холанд стал автором единственного гола Манчестер Сити. За Эвертон отличился Демарай Грей, которому Виталий Миколенко помог своим удачным забеганием. 1:1 – команда Хосепа Гвардиолы отпустила Арсенал уже на 7 очков. Подопечные Фрэнка Лэмпарда занимают 16-е место.

Миколенко приблизил Зинченко к титулу, остановив Ман Сити: не сдержал Мареза, довел Холанда и создал условия для шедевра