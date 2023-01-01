На 44-й хвилині гри Манчестер Сіті – Евертон м'яч влучив у стійку воріт "ірисок". Першим на підбиранні був Віталій Миколенко, який прийняв м'яч і готувався розпочати атаку своєї команди.

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У цей момент в українського захисника влетів Ерлінг Холанд. Найкращий бомбардир АПЛ (21 гол) у брутальному підкаті збив українця, за що отримав лише жовту картку. Миколенко залишився лежати на газоні, але, на щастя, продовжив гру.

До слова, саме Ерлінг Холанд став автором єдиного гола Манчестер Сіті. За Евертон відзначився Демарай Грей, якому Віталій Миколенко допоміг своїм вдалим забіганням. 1:1 – команда Хосепа Гвардіоли відпустила Арсенал вже на 7 очок. Підопічні Френка Лемпарда посідають 16 місце.

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