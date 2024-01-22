Организаторы Европейской Суперлиги заявили, что собрали уже 20 команд и убеждают еще 30 потенциальных участников. Сам турнир может стартовать в 2025 году.

Суперлига активизировала переговоры с европейскими клубами в начале года и утверждает, что уже имеет "двадцать очень мотивированных команд и еще тридцать почти убежденных участников". Об этом заявил генеральный секретарь организации Анас Лаграри.

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"Мы могли бы начать хоть завтра", – цитирует слова Лаграри AS, ссылаясь на издание Ouest France. Согласно первоисточнику, цель Суперлиги состоит в том, чтобы запустить соревнование в сентябре 2025 года. Причём организаторы хотят вовлечь в этот процесс также английские клубы, которые отказались от участия в Суперлиге.

В настоящий момент Суперлига не хочет раскрывать названия клубов, которые дали своё согласие на участии в турнире, так как они могут пострадать. УЕФА может применить санкции по отношению к "перебежчикам".

Ежегодно между участниками будут распределять 4,6 миллиарда евро – более чем в полтора раза больше, чем командам в еврокубках предлагает УЕФА. Еще 400 миллионов в год Суперлига направит в фонд солидарности, а также на другие нужды.

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