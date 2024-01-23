Норвежець отримав травму стопи напочатку грудня і з того часу перебував в лазареті, а його повернення на поле щоразу відкладалося.

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У своїх соцмережах Ерілнг Холанд повідомив, що повернувся до тренувань з Манчестер Сіті. Форвард виклав фотографію, яку супроводив словами: "Як я за цим сумував". Очікується, що норвежець зможе зіграти проти Тоттенхема у Кубку Англії. Ця зустріч запланована на 26 січня.

У поточному сезоні АПЛ Холанд провів 15 матчів, у яких забив 14 голів і віддав чотири результативні передачі.

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