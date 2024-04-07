Германия, Бундеслига, 28-й тур

Хоффенхайм – Аугсбург – 3:1

Голы: Вегхорст, 17, Крамарич, 20, Бебу, 90+1 – Демирович, 61

Вольфсбург – Боруссия М – начало матча в 18:30

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В первом матче дня Хоффенхайм одолел соседа по турнирной таблице – Аугсбург. Уже к середине тайма хозяева вели со счетом 2:0. Сначала Вегхорст отличился с близкого расстояния, а уже через 3 минуты Крамарич неожиданно для голкипера соперника пробил с линии штрафной под правую стойку. Уже в добавленное время Энгельс мог сокращать, но Бауманн потянул удар с угла ворот.

После перерыва Майер заставил схватиться болельщиков за головы, после того, как попал в стойку. Однако вскоре Демирович реабилитировался за партнера, подарив надежду своей команде – 2:1. Уже в добавленное время свежий Бебу, который только вышел на замену, ворвался правым флангом во вратарскую и с острого угла прошил Дамена. Победа позволила команде Пеллегрино Матараццо сравняться по очкам с Аугсбургом и Фрайбургом и на полную включиться в борьбу за еврокубки.

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