В матче 28-го тура чемпионата Германии дортмундская Боруссия на своем поле проиграла Штутгарту (0:1). Читайте отчет об игре на "Футбол 24".

В центральном матче дня дортмундская Боруссия принимала Штутгарт. "Шмели" на этот поединок вышли в специальной форме, посвященной 50-летию домашнего стадиона.

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"Швабы" перед дуэлью шли третьими и опережали соперника на 4 пункта. Подопечным Эдина Терзича кровь из носу надо было отбирать очки у одного из главных конкурентов, но и не следовало забывать о четвертьфинальном поединке Лиги чемпионов против Атлетико, который состоится на следующей неделе.

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Уже в начале матча Адейеми ворвался в штрафную Штугарта и оказался на газоне. "Шмели" требовали пенальти, но VAR нарушения не увидел.

На 14-й минуте Эмре Джан нанес первый удар Боруссии с дальней дистанции пробивая под правую стойку – Нюбель в падении перевел на угловой. Вскоре Забитцер едва не застал врасплох кипера швабов – Александер лишь со второй попытки зафиксировал мяч после удара Марселя.

В середине тайма Гирасси откровенно простил соперника – после навеса Миттельштадта с левого фланга Сергу первым выскочил на мяч, но головой направил сферу мимо стойки.

Адейеми убежал от Вагномана, вышел на свидание с Нюбелем, но не смог переиграть кипера Штутгарта – тот успел выставить ногу и перевести круглого на угловой.

Сразу после перерыва Штутгарт упустил 100%-ый момент: Левелинг с лету замыкал навес Фюхриха в район одиннадцатиметровой отметки, но пробил крайне неудачно. Команды упорно не хотели раскрываться, играли компактно, выжидая на малейшую ошибку друг друга.

На 60-й минуте Фюлькруг откликнулся на навес во вратарскую и бил под перекладину – Нюбель легко забрал мяч. Левелинг в ответ добрался до линии штрафной и с удобной позиции... пробил по воробьям. Через мгновение он реабилитировался прострелив с левого фланга в район одиннадцатиметровой отметки и Гирасси с лету прошил Кобеля – 1:0. Ундав мог удваивать преимущество Штутгарта, пробивая головой в падении, но кипер спас.

За 10 мин до завершения основного времени Нмеча головой расстреливал Нюбеля, кипер отбил, а Шлоттербек умудрился запустить сферу в космос, вместо того, чтобы легко переправить в пустые ворота. Терзич пошел ва-банк всеми силами – снова Нмеча замыкал после навеса с углового, но кипер поймал кураж.

Арбитр добавил 9 минут и Мукоко мог спасать Боруссию, но не сумел замкнуть подачу головой. Штутгарт стоял на отбой, часто просто выбивая мяч подальше и выдержал. Интересно, что на 96 минуте Гираси выходил один на один и мог делать счет 2:0, но пробил над воротами.

Победа сравняла Штутгарт с Баварией по очкам – у обеих команд по 60 баллов. Боруссия Д с 53-мя пунктами пятая.

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