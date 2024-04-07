Німеччина, Бундесліга, 28-й тур

Хоффенхайм – Аугсбург – 3:1

Голи: Вегхорст, 17, Крамаріч, 20, Бебу, 90+1 – Деміровіч, 61

Вольфсбург – Борусія М – початок матчу о 18:30

Баварія зганьбилась з Хайденхаймом, програвши після 2:0 – Байєр мчить до чемпіонства, випереджаючи мюнхенців на 16 очок

У першому матчі дня Хоффенхайм здолав сусіда по турнірній таблиці – Аугсбург. Вже до середини тайму господарі вели з рахунком 2:0. Спочатку Вегхорст відзначився з близької відстані, а вже за 3 хвилини Крамаріч неочікувано для голкіпера суперника пробив з лінії штрафного під праву стійку. Вже у доданий час Енгельс міг скорочувати, але Бауманн потягнув удар з кута воріт.

По перерві Майєр змусив свхопитись вболівальників за голови, після того, як влучив у стійку. Однак за трохи Деміровіч реабілітувався за партнера, подарувавши надію своїй команді – 2:1. Вже у доданий час свіжий Бебу, який тільки вийшов на заміну, увірвався правим флангом у воротарський і з гострого кута прошив Дамена. Перемога дозволила команді Пеллегріно Матараццо зрівнятись за очками з Аугсбургом і Фрайбургом і на повну включитись у боротьбу за єврокубки.

Штутгарт у боротьбі за Лігу чемпіонів здолав Борусію Д і наздогнав Баварію – "джмелям" зіпсували 50-річний ювілей