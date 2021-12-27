Ходжсон ворвался в топ-10 тренеров-ветеранов за всю историю АПЛ – команда испортила знаменательный день
Наставник Кристал Пэлас Рой Ходжсон имел чисто формальные поводы для радости после матча 15 тура АПЛ против Астон Виллы.
Английский специалист проводил свой 341 матч на уровне английской Премьер-лиги. Это позволило Ходжсону опередить Рафу Бенитеса (340) и пробиться в топ-10 за всю историю соревнований, сообщает Opta.
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За свою долгую карьеру 73-летний Рой тренировал 5 клубов АПЛ – Блэкберн, Фулхэм, Ливерпуль, Вест Бромвич и Кристал Пэлас (Бристоль был еще при старом формате чемпионата Англии). На девятой строчке находится Жозе Моуринью, который имеет 344 матча и продолжает работать с Тоттенхэмом. Лидерами списка остаются настоящие титаны – Арсен Венгер (828) и сэр Алекс Фергюсон (810).
Заметим, что игроки Кристал Пэлас существенно испортили праздник Ходжсона, уступив Астон Вилле с позорным счетом 0:3.
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