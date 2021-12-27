Наставник Кристал Пэлас Рой Ходжсон имел чисто формальные поводы для радости после матча 15 тура АПЛ против Астон Виллы.

Английский специалист проводил свой 341 матч на уровне английской Премьер-лиги. Это позволило Ходжсону опередить Рафу Бенитеса (340) и пробиться в топ-10 за всю историю соревнований, сообщает Opta.

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За свою долгую карьеру 73-летний Рой тренировал 5 клубов АПЛ – Блэкберн, Фулхэм, Ливерпуль, Вест Бромвич и Кристал Пэлас (Бристоль был еще при старом формате чемпионата Англии). На девятой строчке находится Жозе Моуринью, который имеет 344 матча и продолжает работать с Тоттенхэмом. Лидерами списка остаются настоящие титаны – Арсен Венгер (828) и сэр Алекс Фергюсон (810).

Заметим, что игроки Кристал Пэлас существенно испортили праздник Ходжсона, уступив Астон Вилле с позорным счетом 0:3.

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