В рамках субботней программы 15-го тура АПЛ состоялось два матча. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Англии 2020/21, 15-й тур

Астон Вилла – Кристал Пэлас – 3:0

Голы: Траоре, 5, Хаус, 67, Эль-Гази, 76

Удаление: Мингс, 45 (Астон Вилла) (вторая желтая)

Фулхэм – Саутгемптон – 0:0

Манчестер Сити – Ньюкасл – начало в 22:00

Шеффилд Юнайтед – Эвертон – начало в 22:00

Астон Вилла в родных стенах принимала Кристал Пэлас. Хозяева открыли счет уже на 5-й минуте – Траоре своевременно оказался на добивании после удара Уоткинса и отправил мяч в сетку. Под занавес тайма "львы" остались в меньшинстве – вторую желтую за грубый фол получил Мингс.

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Несмотря на численное превосходство, во втором тайме "орлам" никак не удавалось выровнять игру. На 67-й преимущество хозяев удвоил Хаус. После этого гости наконец проснулись и захватили контроль над мячом, но под занавес тайма пропустили еще один – отличился Эль-Гази. В итоге – уверенная победа Астон Виллы – 3:0.

Саутгемптон приехал в гости к Фулхэму. Первая половина встречи оказалась очень скучной – ни одного опасного момента. Команды обменялись несколькими ударами и ушли на перерыв с нулевым счетом.

На 75-й минуте голевую засуху прервал Лонг, однако после просмотра VAR на предмет офсайда его гол был отменен. Под занавес встречи VAR отменил еще один гол "святых", и тоже из-за офсайда. В конце концов, финальный свисток зафиксировал безголевую ничью.

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