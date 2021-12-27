Наставник Крістал Пелас Рой Ходжсон мав суто формальні приводи для радості після матчу 15 туру АПЛ проти Астон Вілли.

Англійський фахівець проводив свій 341 матч на рівні англійської Прем'єр-ліги. Це дозволило Ходжсону випередити Рафу Бенітеса (340) та пробитися до топ-10 за всю історію змагань, повідомляє Opta.

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За свою довгу кар'єру 73-річний Рой тренував 5 клубів АПЛ – Блекберн, Фулхем, Ліверпуль, Вест Бромвіч та Крістал Пелас (Брістоль був ще за старого формату чемпіонату Англії). На дев'ятій сходинці розташований Жозе Моурінью, який має 344 матчі і продовжує працювати з Тоттенхемом. Лідерами списку залишаються справжні титани – Арсен Венгер (828) та сер Алекс Фергюсон (810).

Зауважимо, що гравці Крістал Пелас суттєво зіпсували свято Ходжсона, поступившись Астон Віллі з ганебним рахунком 0:3.

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