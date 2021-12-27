Ходжсон увірвався до топ-10 тренерів-ветеранів за всю історію АПЛ – команда зіпсувала знаменний день
Наставник Крістал Пелас Рой Ходжсон мав суто формальні приводи для радості після матчу 15 туру АПЛ проти Астон Вілли.
Англійський фахівець проводив свій 341 матч на рівні англійської Прем'єр-ліги. Це дозволило Ходжсону випередити Рафу Бенітеса (340) та пробитися до топ-10 за всю історію змагань, повідомляє Opta.
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За свою довгу кар'єру 73-річний Рой тренував 5 клубів АПЛ – Блекберн, Фулхем, Ліверпуль, Вест Бромвіч та Крістал Пелас (Брістоль був ще за старого формату чемпіонату Англії). На дев'ятій сходинці розташований Жозе Моурінью, який має 344 матчі і продовжує працювати з Тоттенхемом. Лідерами списку залишаються справжні титани – Арсен Венгер (828) та сер Алекс Фергюсон (810).
Зауважимо, що гравці Крістал Пелас суттєво зіпсували свято Ходжсона, поступившись Астон Віллі з ганебним рахунком 0:3.
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