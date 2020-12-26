Олли Уоткинс сразу начал портить хорошие моменты. Лучший бомбардир "львов" с удобной позиции пробил прямо в Гуайту, но Траоре удачно сыграл на добивании. Перед свистком на перерыв Вилла осталась в меньшинстве – Мингсу показали вторую желтую.

Астон Вилла в меньшинстве разгромила Кристал Пэлас, Саутгемптон и Фулхэм не выявили сильнейшего

Хозяева даже не заметили отсутствия партнера. Хаус затолкал мяч в ворота после очередного промаха бедолаги Уоткинса (перекладина, а позже будет еще и стойка). Довершил разгром Эль-Гази, который попал точно в девятку ворот Кристал Пэлас.