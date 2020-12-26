Тотальный нефарт Уоткинса и красота от Эль-Гази в видеообзоре матча Астон Вилла – Кристал Пэлас – 3:0
21:34 - Читати українською
Астон Вилла разбила Кристал Пэлас в матче 15 тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор встречи.
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Олли Уоткинс сразу начал портить хорошие моменты. Лучший бомбардир "львов" с удобной позиции пробил прямо в Гуайту, но Траоре удачно сыграл на добивании. Перед свистком на перерыв Вилла осталась в меньшинстве – Мингсу показали вторую желтую.
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Хозяева даже не заметили отсутствия партнера. Хаус затолкал мяч в ворота после очередного промаха бедолаги Уоткинса (перекладина, а позже будет еще и стойка). Довершил разгром Эль-Гази, который попал точно в девятку ворот Кристал Пэлас.
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