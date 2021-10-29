Временный наставник Барселоны Серхи Бархуан дал первый комментарий в новой должности. Уже завтра, 30 октября, состоится поединок Ла Лиги против Алавеса, который станет дебютным для специалиста на таком уровне.

"Тактические улучшения? Это сложная ситуация, но мы уже попытались применить кое-что на практике. С этими игроками легко работать, ведь они думают и играют быстро. Мне понравилось то, что я увидел. Пытался, чтобы все были привлечены. Тактика не будет меняться, ведь игроки те же, но будут использованы некоторые тактические аспекты, которые, как мне кажется, могут помочь.

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Я хочу видеть радость в футболистах от того, что им нравится играть в футбол. Они знают, как бороться и выдерживать все это давление. В эту субботу мы должны сделать все, чтобы победить. Я – амбициозный, я – победитель. Барса должна попытаться сломать ситуацию. Если мне придется вмешиваться, я буду делать это. Если придется оставить все как есть, я так и сделаю.

Подготовить команду за два дня до матча сложно. Мы в стрессовой ситуации. Я смотрел видео, работал с помощником, чтобы понять, что нам нужно. Алавес улучшился, у них изменилась система, есть опасные игроки. Мы будем целиться на слабые места соперника. Мы серьезно тренировались, а затем сыграли в простые игры. Двигаемся постепенно.

Рикард Пуч? Каждый может принять участие в матче. Благодаря тренировкам я могу оценить, кто работает лучше, а кто хуже. После этого я буду решать, кто будет играть против Алавеса. У Усмана Дембеле есть шансы для участия в матче, а Ансу Фати не будет играть, ведь не тренировался сегодня", – цитирует Бархуана Marca .

Напомним, место Рональда Кумана занял именно Серхи Бархуан, до этого 4 месяца работавший с Барселоной Б. 49-летний специалист будет выполнять роль наставника временно, пока Жоан Лапорта не договорится с Хави.

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