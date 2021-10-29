Тимчасовий наставник Барселони Серхі Бархуан дав перший коментар на новій посаді. Вже завтра, 30 жовтня, відбудеться поєдинок Ла Ліги проти Алавеса, який стане дебютним для фахівця на такому рівні.

"Тактичні покращення? Це складна ситуація, але ми вже спробували застосувати дещо на практиці. З цими гравцями легко працювати, адже вони думають і грають швидко. Мені сподобалось те, що я побачив. Намагався, щоб усі були залучені. Важливо, щоб всі були разом. Тактика не буде змінюватись, адже гравці ті ж самі, але будуть використані деякі тактичні аспекти, які, як мені здається, можуть допомогти.

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Я хочу бачити радість у футболістах від того, що їм подобається грати у футбол. Вони знають, як боротись і витримувати весь цей тиск. У цю суботу ми повинні зробити все, шоб перемогти. Я – амбіційний, я – переможець. Барса повинна спробувати зламати ситуацію. Якщо мені доведеться втручатись, я це робитиму. Якщо доведеться залишити все, як є, я так і зроблю.

Підготувати команду за два дні до матчу складно. Ми у стресовій ситуації. Я дивився відео, працював з помічником, щоб зрозуміти, що нам потрібно. Алавес покращився, у них змінилась система, є небезпечні гравці. Ми будемо цілитись на слабкі місця суперника. Ми серйозно тренувались, а після цього зіграли у прості ігри. Рухаємось поступово.

Рікард Пуч? Кожен може взяти участь у матчі. Завдяки тренуванням я можу оцінити, хто працює краще, а хто – гірше. Після цього я вирішуватиму, хто буде грати проти Алавеса. В Усмана Дембеле є шанси для участі в матчі, а Ансу Фаті не гратиме, адже не тренувався сьогодні", – цитує Бархуана Marca.

Нагадаємо, місце Рональда Кумана посів саме Серхі Бархуан, який до цього 4 місяці працював з Барселоною Б. 49-річний фахівець виконуватиме роль наставника тимчасово, допоки Жоан Лапорта не домовиться з Хаві.

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