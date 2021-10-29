"Серхи временно возглавит первую команду. Мы ценим его преданность. Он начнет с домашнего матча против Алавеса в субботу, и будет с командой в Киеве.

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Рональд Куман остается легендой Барселоны. Он выиграл Кубок Испании, но последние результаты были не лучшими. Сложилась недопустимая ситуация. Возможно, мы должны были принять это решение немного раньше. Беру на себя всю ответственность.

Барса сохраняет шансы в Ла Лиге и ЛЧ. Наши амбиции не изменились. Мы полагали, что Куман заслужил больше времени. Хотели мотивировать тренера и команду. Мы обыграли Динамо и Валенсию, но затем ситуация вышла из-под контроля.

️ Laporta, sobre el sustituto de Koeman:



️ "Se está trabajando en distintas opciones, lo queremos hacer sin prisas. Tenemos confianza en Sergi hasta que llegue ese cambio en el banquillo"



#SergiBarjuanEnGol pic.twitter.com/jdHSI4dqm2 — Directo Gol (@DirectoGol) October 29, 2021

Я всегда говорил, что Хави когда-нибудь будет тренировать Барсу. Это его приоритетная цель. Я полагаюсь на людей, которые следят за эволюцией Хави и других тренеров, чтобы понять, отвечают ли они нашим требованиям. У меня хорошие отношения с Хави. Его окружают прекрасные люди.

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Переговоры с Хави? Это частный разговор между друзьями. Я общался с ним еще во время избирательной кампании. Однако сначала нужно было расторгнуть контракт с Куманом. Я сказал ему: "Спасибо и удачи". Хочу попросить Серхи быть решительным и не бояться ответственности. Пусть принимает собственные решения.

Мы обсуждали с Хави матчи Барсы по телефону. Вместе просматривали некоторые игры. Меня не волнует, что у него незначительный опыт. Однако несмотря на то, что мы говорим сейчас о Хави, у Барсы есть другие варианты", – отметил Лапорта.

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