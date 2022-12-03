"После того, как мы (Медин, Поклонский, Калиниченко и Козарь, – прим.) объявили бойкот Днепру из-за длительной невыплаты зарплаты (более 7 месяцев, – прим.) Коломойский вызвал нас к себе. Кого-то позвал, тот принес чемодан с деньгами. Коломойский открыл его и перед каждым из нас положил то, что нам задолжал клуб.

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А потом сказал: "Пересчитайте". Кто будет в такой ситуации считать деньги? Кто-то из нас говорит: "Игорь Валерьевич, мы вам верим. Все нормально". А он ответил: "А я бы на вашем месте пересчитал". Мы на него смотрим удивленно. А он продолжает: "Там не хватает. Знаете почему? Чтобы вы осознали, кто здесь хозяин", – сказал Медин в интервью FanDay.

Напомним, голкипер выступал за Днепр с 1988 по 1996 и с 1998 по 2005 годы. За этот период он завоевал серебро и пять бронзовых медалей чемпионата Украины и трижды становился финалистом Кубка страны.

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