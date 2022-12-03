"Після того, як ми (Медін, Поклонський, Калініченко і Козар, – прим.) оголосили бойкот Дніпру через тривалу невиплату зарплати (більше 7 місяців, – прим.) Коломойський викликав нас до себе. Когось покликав, той приніс валізу з грошима. Коломойський відкрив її і перед кожним із нас поклав те, що нам заборгував клуб.

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А потім сказав: "Перерахуйте". Хто буде в такій ситуації рахувати гроші? Хтось із нас каже: "Ігоре Валерійовичу, ми вам віримо. Все нормально". А він у відповідь: "А я б на вашому місці перерахував". Ми на нього дивимося здивовано. А він продовжує: "Там не вистачає. Знаєте чому? Щоб ви усвідомили, хто тут господар", – сказав Медін в інтерв'ю FanDay.

Нагадаємо, голкіпер виступав за Дніпро з 1988 по 1996 та з 1998 по 2005 роки. За цей період він здобув срібло та п'ять бронзових медалей чемпіонату України і тричі ставав фіналістом Кубка країни.

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