Хочолава: Тренеры своими заменами показывали, что они не удерживают счет, а стремятся выиграть у Айнтрахта

Защитник Шахтера Давид Хочолава прокомментировал ничью с Айнтрахтом в первом матче 1/16 финала Лиги Европы (2:2).

"Проявили характер и добились достойного результата. До начала матча настраивались лишь на победу, но с учетом всех обстоятельств ничья – итог закономерный и далеко не самый худший.

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Тренеры своими заменами показывали, что они не удерживают счет, а хотят выиграть. Отсюда и огромное желание команды, показавшей хороший футбол, несмотря на борьбу в меньшинстве.

Как сложился бы поединок в равных составах? Сейчас сложно сказать, но шансов у нас было бы больше. Физически соперник неплохо был готов: все бегали, работали.

Что касается пропущенных мячей, то к ним приводят маленькие ошибки. Надо посмотреть с холодной головой эти эпизоды, разобрать их и больше не допускать. В Германию в любом случае едем только побеждать, потому что задача – пройти дальше", – цитирует Хочолаву официальный сайт Шахтера.

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