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Хочолава: Тренери своїми замінами показували, що вони не втримують рахунок, а прагнуть виграти в Айнтрахта

11:02 377 Читать на русском
Хочолава: Тренери своїми замінами показували, що вони не втримують рахунок, а прагнуть виграти в Айнтрахта
Давид Хочолава / соцмережі

Захисник Шахтаря Давид Хочолава прокоментував нічию з Айнтрахтом у першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи (2:2).

"Показали характер і досягнули гідного результату. До початку матчу налаштовувались лише на перемогу, проте, з огляду на всі обставини, нічия – підсумок закономірний і геть не найгірший.

Шахтар – Айнтрахт – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Тренери своїми замінами показували, що вони не втримують рахунок, а прагнуть виграти. Звідси й величезне бажання команди, яка продемонструвала гарний футбол попри боротьбу в меншості.

Як би склався поєдинок за рівних складів? Зараз важко сказати, проте шансів ми б мали більше. Фізично суперник непогано був готовий: усі бігали, працювали.

Що ж стосується пропущених м’ячів, то до них призводять маленькі помилки. Слід переглянути з холодною головою ці епізоди, розібрати їх та більше не припускатися. До Німеччини в будь-якому разі їдемо тільки перемагати, адже завдання – пройти далі", – цитує Хочолаву офіційний сайт Шахтаря.

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Ліга Європи1/16 фіналу

Шахтар - Айнтрахт Франкфурт: Четвер 14 лютого 2019

Шахтар
Матч завершено
2 : 2
Айнтрахт Франкфурт
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Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт Шахтар - Айнтрахт Франкфурт Шахтар Шахтар Ліга Європи Давид Хочолава Давид Хочолава
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