"Считаю, что сборы провели очень хорошо. У нас были качественные спарринги во время заграничного выезда в Болгарию. Сборы пошли Ингульцу на пользу и команда готова к новому сезону. Официальные игры покажут, как мы подготовились.

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Ожидания от матча с Шахтером? Не самый легкий старт для нас. Но с другой стороны, конечно, хорошо сразу проверить себя в матче с таким сильным соперником. У "горняков" новый тренер и много новых игроков. Шахтер вложил много денег в трансферы. Будет очень интересный матч.

А относительно нового сезона... Нам поставлена ​​задача – быть минимум в десятке. Будем все для этого делать", – сказал Бартулович в комментарии Meta Ratings.

Напомним, поединок против Шахтера состоится уже сегодня, 24 июля, на НСК Олимпийский. Начало встречи в 19:30.

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