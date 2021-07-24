"Вважаю, що збори провели дуже добре. У нас були якісні спаринги під час закордонного виїзду у Болгарію. Збори пішли Інгульцю на користь і команда готова до нового сезону. Офіційні ігри покажуть, як ми підготувалися.

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Очікування від матчу з Шахтарем? Не найлегший старт для нас. Але з іншого боку, звичайно, добре відразу перевірити себе в матчі з таким сильним суперником. У "гірників" новий тренер і багато нових гравців. Шахтар вклав багато фінансів у трансфери. Буде дуже цікавий матч.

А щодо нового сезону... Нам поставлено завдання – бути мінімум в десятці. Будемо все для цього робити", – сказав Бартуловіч у коментарі Meta Ratings.

Нагадаємо, поєдинок проти Шахтаря відбудеться вже сьогодні, 24 липня, на НСК Олімпійський. Початок зустрічі о 19:30.

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