В течение всей весны болельщиков подкармливали слухами о переговорах Шахтера с Роберто Де Дзерби, однако аналогичные новости писали и о других клубах – в частности, на звёздного коуча претендовал московский Спартак. В конце концов, "горняки" выиграли битву, подписав одного из самых прогрессивных итальянских тренеров. Респекты ему выражает каждая легенда Серии А, а тактические аналитики сравнивают де Дзерби с Гвардиолой и Сарри. Европа гордится им, но он – наш.

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Шахтер явно задела позорная потеря чемпионства в прошлом сезоне, поэтому руководство не остановилось на новом наставнике. "Горняки" летом провели одну из самых сильных трансферных кампаний в истории УПЛ – у Сассуоло выкупили 25-летнего центрбека Марлона, из Аякса выписали 20-летнего нападающего Траоре, а из Бенфики пришел 23-летний вингер Педринью. Также из Интернасьоналя забрали фулбэка 18-летнего Винисиуса Тобиаса, однако он присоединится к команде лишь в феврале 2022 года. За эту четвёрку дончане выложили 46 млн евро (согласно данным Transfermarkt). Кроме того, "оранжево-черные" оставили себе Коноплю, Бондаренко и Сикана, а Исмаили наконец восстановился от травмы.

К этому следует добавить контракт с каналом Sportitalia от Sky на показ домашних матчей Шахтера, презентацию новой формы и замену газона НСК Олимпийский (проведённой в кооперации с Динамо). Словом, подготовка "горняков" к сезону вышла фантастической.

Не менее интересно наблюдать за коллективом и в игровом плане. На сборах Шахтер провёл 5 контрольных встреч – наиболее интересными из них стали спарринги против Шальке (0:0), поединок с "польской Аталантой" (с Ракувом, поражение 1:2) и разгром Оболони (5:0), в котором дончане сделали 1101 передачу (рекорд за последние 7 лет). Базовой схемой в этих матчах стала 4-2-3-1, однако структура в отдельных фазах игры была разной. В частности, с поляками Де Дзерби использовал построение с низкой позицией крайних защитников на ранней стадии атак – соперника заставляли или высоко прессинговать (подвергаясь обыгрыш 1-в-1), либо оставлять свободу фулбэкам.

На стадии развития атаки фулбэки тоже оставались низко, располагаясь во второй трети поля ближе к опорникам. За широту атаки отвечали вингеры – похожая ситуация наблюдалась и в матче против Оболони. Кроме того, на флангах применяли ротацию футболистов (Корниенко поднимался выше при смещении вингера в центр), ложные позиции фулбэков и вбегания Додо в штрафную. Были и попытки играть "ромбом". Больше всего внимания Де Дзерби уделяет именно флангам – через Соломона, например, прошло 4 из 5 голов в ворота Оболони.

Шахтер довольно сыро выглядел при выходе из-под прессинга, но в целом футбол "горняков" на сборах был интересным. Теперь важно как можно быстрее привыкнуть к новым требованиям и набрать форму в официальных матчах – квалификация Лиги чемпионов стартует уже через две недели. Матч против Ингульца кажется идеальным вариантом для начала подготовки.

Клуб с Петрового летом провёл масштабное обновление состава, отказавшись сразу от 13 футболистов. В частности, команду покинули Ситчинава, Балан, Щедрый, Семенко и Кучеренко, с которыми Ингулец выходил в элиту – им на смену пришли Ситало, Полегенько, Опанасенко, Гальчук и Поспелов. Очевидно, Сергей Лавриненко решил сделать ставку на игроков с большим опытом матчей УПЛ. Его действительно не хватало в прошлом сезоне.

Наиболее интересным фактом со сборов стал выезд команды в Болгарию. За время подготовки к сезону петровцы провели 7 спаррингов, но информации о них очень мало – клуб не писал о стартовых составах. Известно только о победах над Колосом (2:0), Кривбассом (2:0) и Академикой (1:0), ничье с Монтаной (2:2), ЦСКА 1948 (1:1) и Македонией ГП, также о поражениях Пирину (2:3) и Александрии (1:2). Заметно, что результативность у подопечных Сергея Лавриненко держится на хорошем уровне.

В целом, подготовка Ингульца к новому чемпионату выглядела очень прилично. Теперь интересно посмотреть команду на поле. Последняя встреча против Шахтера получилась довольно сильной – петровца получили лишь минимальное поражение. Сегодня будет труднее, но ещё труднее было бы играть с "горняками" посреди сезона.

Кадровая ситуация

Шахтеру в сегодняшнем матче не помогут травмированные Кривцов, Бондарь и Фернандо, а о Мораесе стоит забыть до нового года – Жуниор залечивает "кресты". Не помогут и Хочолава, Сиприано и Малышев – Давида продали в Копенгаген, Маркоса арендовали Сьону, а Максим покинул "горняков", размышляя о завершении карьеры.

Под большим сомнением находится выход Марлоса, Маркоса Антонио и Исмаили, ведь они вернулись в общую группу буквально на днях. Вряд ли они сейчас готовы к матчам УПЛ. Дисквалифицированных в составе дончан нет.

Ингульцу точно не поможет Лупашко, который весной порвал "кресты". До середины осени ожидать появления Владислава в старте не стоит. Других потерь в лагере петровцев нет.

Ориентировочные составы на матч Шахтер – Ингулец

Шахтер: Трубин – Додо, Марлон, Матвиенко, Корниенко – Степаненко, Майкон – Тете, Педриньо, Соломон – Траоре

Ингулец: Гальчук – Полегенько, Бен Салем, Поспелов, Опанасенко – Шишка, Запорожец – Козак, Бартулович, Шарай – Ситало

Прогноз "Футбол 24" – 3:1

Очевидно, что фаворитом встречи выступает Шахтер, однако Ингулец способен дать бой. В прошлом сезоне Петровцы завоевали статус наиболее неуступчивого коллектива УПЛ (11 ничьих), причем в домашке с Динамо и в поединке против Шахтера подопечные Сергея Лавриненко выглядели прилично. Гол в ворота "горняков" не станет неожиданностью – слишком уж много забивала команда на сборах. Дончане же пока только привыкают к новым требованиям.

Впрочем, тягаться с кадровым потенциалом "оранжево-чёрных" очень трудно. Шахтер на несколько порядков сильнее в тактическом, техническом и физическом планах, да и с мотивацией проблем уже не будет – сказываются и фактор нового тренера, и домашний матч, и необходимость набрать форму перед ЛЧ. Сегодня "горняки" будут злыми и активными, поэтому ставить стоит именно на их победу.

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