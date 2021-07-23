Уже завтра, 24 июля, донецкий Шахтер стартует в новом сезоне украинской Премьер-лиги матчем против Ингульца.

Малышев покинул Шахтер – экс-хавбек "горняков" пока не определился со своим будущим

Накануне команда Роберто Де Дзерби провела тренировку, целенаправленно готовясь к дебютному поединку. В общую группу "горняков" уже вернулись Исмаили, Марлос и Маркос Антонио, сообщает официальный сайт "оранжево-черных".

Еще двух игроков основы – Сергея Кривцова и Фернандо – ожидают на следующей неделе.

Напомним, дебютный поединок для Де Дзерби во главе Шахтера стартует в 19:30 на НСК Олимпийский.

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